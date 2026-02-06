Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 18:08

Трамп сравнил Обаму с обезьяной

Трамп опубликовал ролик, в котором Обама и его жена изображены в виде обезьян

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео, на котором бывший президент Барак Обама и его супруга Мишель изображены в образе обезьян. После этого глава Белого дома подвергся резкой критике со стороны демократов.

Видео длится примерно минуту и рассказывает о якобы нарушениях на выборах 2020 года. В финале появляются кадры с супругами Обама в образе приматов под музыку из «Короля Льва».

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал действия Трампа, назвав их «отвратительными». Он призвал республиканцев осудить своего коллегу.

Бывший советник Обамы Бен Родс также выразил недовольство, заявив, что Трамп оставит «пятно» в истории США. Политик назвал сторонников главы Белого дома расистами и предсказал, что будущие поколения будут помнить супругов Обама как любимых людей, в отличие от нынешнего президента.

Ранее Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена худшим главой государства в американской истории. На ежегодном молитвенном завтраке в Вашингтоне американский лидер заявил, что Байден даже не понимал, что занимал пост президента.
Барак Обама
президенты
Дональд Трамп
политики
