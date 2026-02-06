Путин встретился с главой группы «Мантера» Ткачевым

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем совета директоров группы «Мантера» Александром Ткачевым, сообщается на сайте Кремля. Тот рассказал главе государства о достижении холдинга в сфере туризма.

Вы хотели рассказать по некоторым проектам, главным образом связанным с туристическим направлением, — обратился президент к Ткачеву.

Ткачев сообщил, что компания успешно развивает туристические направления Краснодарского края, используя инфраструктуру, оставшуюся после Олимпийских игр. Он отметил, что под управлением компании находится около 7 тыс. гостиничных номеров государственной собственности, которыми распоряжается организация, имеющая штат сотрудников численностью примерно 9 тыс. человек. Каждый год группа компаний «Мантера», включающая такие объекты, как детский развлекательный комплекс «Сочи Парк», горнолыжные курорты «Архыз» и «Красная Поляна», принимает около 7 млн гостей.

Ранее сообщалось, что в 2025 году жители России активно выбирали направления для внутреннего туризма. Согласно заявлению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, наиболее популярными стали Москва и Краснодарский край. Второе место занял Санкт-Петербург, а Северный Кавказ вошел в тройку лидеров. Среди видов туризма особенно выделился автотуризм, который занял более 30% общего трафика.