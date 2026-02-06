Астронавты отправятся в космос с iPhone Bloomberg: астронавты NASA будут использовать iPhone для съемок Луны

Экипажи предстоящих лунных и орбитальных миссий NASA будут использовать смартфоны Apple iPhone для документирования полетов, сообщает агентство Bloomberg. Таким образом администрация агентства проводит курс, направленный на сокращение бюрократии и активное внедрение технологий частного сектора.

Мы выдадим нашим экипажам инструменты, позволяющие запечатлеть особенные моменты для их семей и поделиться вдохновляющими изображениями и видео со всем миром. Мы бросили вызов многолетним процессам и подготовили современное оборудование для космических полетов в кратчайшие сроки, — заявил глава NASA Джаред Айзекман.

