06 февраля 2026 в 17:46

Астронавты отправятся в космос с iPhone

Bloomberg: астронавты NASA будут использовать iPhone для съемок Луны

Фото: Nasa/Global Look Press
Экипажи предстоящих лунных и орбитальных миссий NASA будут использовать смартфоны Apple iPhone для документирования полетов, сообщает агентство Bloomberg. Таким образом администрация агентства проводит курс, направленный на сокращение бюрократии и активное внедрение технологий частного сектора.

Мы выдадим нашим экипажам инструменты, позволяющие запечатлеть особенные моменты для их семей и поделиться вдохновляющими изображениями и видео со всем миром. Мы бросили вызов многолетним процессам и подготовили современное оборудование для космических полетов в кратчайшие сроки, — заявил глава NASA Джаред Айзекман.

Ранее известный инсайдер под ником Fixed Focus Digital сообщил, что американская корпорация выпустит обновленную версию смартфона iPhone Air, несмотря на слабые продажи устройства. По его данным, гаджет выйдет уже этой осенью. Он добавил, что второе поколение данных смартфонов увидит лишь небольшое обновление.

До этого появилась информация, что Apple может выпустить свой первый смартфон со складным экраном в сентябре 2026 года. При этом поставщиком дисплеев для новинки станет компания Samsung Display.

NASA
США
iPhone
астронавты
