Энергодар попал под артиллерийский обстрел

Вооруженные силы Украины открыли огонь по городу-спутнику Запорожской атомной электростанции Энергодару, написал в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, противник устроил артиллерийский обстрел. При этом информации о пострадавших пока не поступало.

Идет артиллерийский обстрел города Энергодара со стороны ВСУ. Информации о пострадавших не поступало. Опасность повторных ударов сохраняется, — говорится в сообщении.

Ранее украинские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории Брянской области. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, противник применил БПЛА самолетного типа, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.

До этого Богомаз сообщал, что украинские военные ударили по Брянской области HIMARS, реактивными БПЛА самолетного типа и управляемыми ракетами большой дальности «Нептун». Силы противовоздушной обороны уничтожили управляемые ракеты и 11 реактивных БПЛА. В поселке Глинищево в результате полностью уничтожен кирпичный дом, пострадавшая жительница госпитализирована.