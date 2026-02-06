Российские школьники оставили позади Запад по золоту на олимпиадах Минпросвещения: Россия стала первой в Европе по золоту на школьных олимпиадах

Россия стала первой в Европе по количеству золотых медалей на международных школьных олимпиадах, сообщила пресс-служба Минпросвещения. Этот результат показан в неофициальном рейтинге по таким предметам, как математика, физика, химия, биология, информатика и искусственный интеллект.

В 2025 году российские сборные завоевали 115 медалей на 20 интеллектуальных соревнованиях. На восьми олимпиадах по основным предметам школьники получили 44 медали, из них 33 — золотые.

На Международной математической олимпиаде (IMO) команда России выиграла пять золотых и одну серебряную медаль. На олимпиаде по физике (IPhO) российские школьники взяли три золотые и две серебряные награды.

Кроме того, четыре золота и два серебра были получены на международной географической олимпиаде. На биологической олимпиаде (IBO) сборная завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

