Собянин и Ардан стали лауреатами спецпремии «Золотой маски»

Определены лауреаты спецпремий «Золотой маски» в сезоне 2024/2025, сообщили в пресс-службе премии. Награды «За поддержку театрального искусства России» получили мэр Москвы Сергей Собянин и актриса театра и кино из Франции Фанни Ардан.

По итогам сезона 2024/2025 было принято решение о присуждении четырнадцати специальных премий «Золотой маски», 11 из которых — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», а три — «За поддержку театрального искусства России». «Золотой маской» за существенную поддержку театрального искусства отмечены французская актриса театра и кино Фанни Ардан, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей Собянин, — уточнили в пресс-службе.

