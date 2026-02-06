Юным российским всадникам вернули флаг и гимн

Международная федерация конного спорта (FEI) вернула спортивное гражданство российским всадникам младше 18 лет, рассказали в пресс-службе Федерации конного спорта РФ. Там отметили, что речь идет о тех, кто выступает в категориях «Дети», «Юноши» и «Всадники на пони».

Теперь юные атлеты будут отображаться в базе FEI со статусом RUS. Это позволит заявлять их на международные соревнования и указывать в технических результатах как представителей России. По мнению членов ФКСР, произошедшее — важный шаг, расширяющий возможности молодых спортсменов для участия в международных стартах.

Ранее сообщалось, что европейская федерация водных видов спорта допустила российских юниоров к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальной символикой. Решение распространяется на индивидуальные и командные дисциплины.

До этого гимнаст Артур Далалоян пожелал удачи отобравшимся для участия в Олимпиаде россиянам. Он подчеркнул, что будет внимательно следить за соревнованиями. Особо спортсмен выделил турнир по фигурному катанию, упомянув участие в нем таких атлетов, как Петр Гуменник и Аделия Петросян.