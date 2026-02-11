Зимняя Олимпиада — 2026
Миронов обратился к Мишустину с просьбой, касающейся роста цен

Миронов призвал Мишустина пересмотреть проект национальной торговой деятельности

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину (документ имеется в распоряжении NEWS.ru) с идеей пересмотреть положения проекта национальной торговой деятельности. Парламентарий считает, что некоторые пункты документа чреваты издержками для бизнеса и ростом цен.

В правительстве готовят некую новую модель торговой деятельности. Цель — выравнивание условий конкуренции между классической розницей и интернет-платформами. Выравнивать хотят путем перекоса: снять ограничения с торговых сетей и добавить их онлайн-коммерции. Направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением пересмотреть положения проекта национальной модели торговой деятельности, которые могут привести к необоснованному росту издержек бизнеса и повышению цен, — сказал Миронов.

Он предложил взглянуть на данный проект под углом выгоды для потребителя. По словам лидера СР, не следует создавать условия для активного роста цен.

Что они получат: больше дешевых товаров в торговых центрах — да ни в жизнь. А вот на маркетплейсах цены станет сложнее удерживать. Например, чиновники намерены запретить платформам запускать скидки без согласия продавца. Сейчас и так с ценами творится невообразимое, так вместо того, чтобы их сдерживать, создаются условия для их более активного роста. Очень надеюсь, что в правительстве от этой вредной затеи откажутся, — подытожил Миронов.

Ранее генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что цены на кофе в России возрастут, но это не будет напрямую связано со снижением объемов поставок зерен из Бразилии. По его словам, формирование стоимости продукта зависит от целого комплекса внутренних факторов, а дефицита сырья на рынке нет.

