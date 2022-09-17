Миронов рассказал, кто может победить Россию Миронов призвал к «мобилизации в головах»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, комментируя в беседе с NEWS.ru реакцию президента Владимира Путина на заявление Киева о контрнаступлении ВСУ, отметил, что победить РФ может только она сама. Поскольку такое в истории уже было, он призвал к «мобилизации в головах».

Потенциал нашей страны — и человеческий, и военный, и хозяйственный — столь огромен, что Россию может победить только Россия. К сожалению, такое в нашей истории случалось. Ни коллективному Западу, ни тем более Украине с ее реальными или выдуманными наступлениями или контрнаступлениями такая задача не под силу. Именно поэтому я призываю к мобилизации в головах, — сказал политик.

Он добавил: чем быстрее это произойдет, тем скорее будет достигнута победа.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС отреагировал на заявление Киева об активной контрнаступательной операции украинской армии фразой «флаг в руки». По его словам, какие-либо выводы делать рано, нужно посмотреть, чем это наступление закончится.