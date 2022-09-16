«Флаг в руки»: Путин о контрнаступлении ВСУ Путин: посмотрим, чем закончится «контрнаступление» Киева

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Киевские власти отказались от переговоров и достигнутых договоренностей и приняли решение о переходе в контрнаступление, но пока рано делать о нем выводы, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на полях ШОС. Он объяснил представителям СМИ, что удивляться возросшей активности на фронте не следует.

Флаг в руки. <...> Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет [реализована], чем она закончится, — сказал глава государства с усмешкой.

9 сентября постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что ни о каком прорыве украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. По его словам, земли под Николаевом, Харьковом и в Запорожье усеяны трупами украинских солдат, посланных на верную гибель. Небензя добавил, что пропагандисты Киева не придерживались принципов военной стратегии и открыто рассказывали мировой общественности о планах контрнаступления. Даже руководство ВСУ было против такого подхода, однако Зеленский после общения с коллегами из США и Британии оставался непреклонным.

До начала украинской контратаки подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис указал, что ВСУ потерпят жестокое поражение, если попытаются продвинуться на юге республики. По его словам, украинской армии придется иметь дело с противником, обладающим полным преимуществом в живой силе, авиации и артиллерии.