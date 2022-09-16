Путин высказался о предложениях Киева по гарантиям безопасности Путин заявил, что не ознакомился с документом Украины по гарантиям безопасности

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, что не ознакомился с документом Украины по гарантиям безопасности. Российский лидер добавил, что Москва Россия согласилась с тем, что безопасность Киева должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий «ящик».

Я, честно говоря, не знаком с тем, что они на этот раз предлагают (документ по гарантиям безопасности Украины - NEWS.ru.). Мы, собственно говоря, с этого начали. Мы говорили, когда вели переговорные процессы с сегодняшними киевскими властями, и завершили, по сути говоря, этот переговорный процесс в Стамбуле известным проектом соглашения стамбульского, после чего войска от Киева отвели для того, чтобы создать условия для заключения этого соглашения, — заявил Путин.

Ранее Киев опубликовал проект гарантий безопасности для Украины. Договор должен быть гарантирован «группой международных партнеров» и предполагает «набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях», а также поставки военного снаряжения, оружия и разработку законодательной базы, позволяющей конфискацию активов для возмещения ущерба. Отмечается, что гарантии не исключают стремления Украины в НАТО, они лишь должны обеспечить безопасность страны, пока она не вступит в Альянс.