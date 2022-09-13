Киев опубликовал проект гарантий безопасности для Украины Офис Зеленского попросил ЕС, США, Британию и Турцию стать гарантами безопасности Украины

Фото: flickr

Владимир Зеленский

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, сообщает РИА Новости. В документе под названием «Киевский договор по безопасности» в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.

Гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными; они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием Киевский договор безопасности, — приводит агентство текст документа.

Кроме того, договор должен быть гарантирован «группой международных партнеров» и предполагает «набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях», а также поставках военного снаряжения, оружия и разработке законодательной базы, позволяющей конфискацию активов для возмещения ущерба, нанесенного в связи с военными действиями. В рекомендациях констатируется курс Украины на членство в ЕС и НАТО.

При этом гарантии не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность своих вооруженных сил. Они также не должны быть элементом обмена на определенный статус, как нейтралитет, или налагать на Украину другие обязательства или ограничения».

Также страны-гаранты должны воздерживаться от снятия санкций против России до прекращения военных действий на территории Украины, до получения гарантий от Москвы о ненападении и до полного возмещения понесенного Украиной ущерба.

Мы должны сделать так, чтобы лозунг «Можем повторить» вызвал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Гарантии безопасности направлены на то, чтобы помочь нам создать такую мощь, — резюмировал руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что страны Запада не смогут дать никаких гарантий безопасности Украине, поскольку это будет равно самоубийству. Политик уверен, что предоставить безопасность может только Россия, однако Киев от ее помощи отказался.