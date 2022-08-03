В США предупредили о крахе армии Украины при попытке наступать Полковник ВС США Дэвис: ВСУ потерпят крах при наступлении на юг Украины

Фото: Министерство обороны Украины

Украинская армия потерпит жестокое поражение, если попытается продвинуться на юге республики, заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в статье для портала 19Fortyfive. По его словам, ВСУ придется иметь дело с противником, обладающим полным преимуществом в живой силе, авиации и артиллерии.

Опасность заключается в том, что если Украина захочет организовать наступление в надежде на чудесный результат, она рискует понести еще большие потери, лишиться <...> незаменимой техники и в конце концов потенциально утратить еще большую территорию, чем она контролировала в начале битвы, — отметил военный.

Как пишет Дэвис, львиная доля кадровых украинcких военнослужащих уже погибла в боях, а на их меcто массово приходят необстрелянные новобранцы. По его мнению, наступление в такой ситуации не то действие, которое могут выполнять войcка с ограниченной подготовкой или без нее «на уровне взвода, роты и батальона».

В ходе выступления с посланием к американскому конгрессу 26 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ хотят в течение трёх — шести недель вернуть себе утраченные территории. Глава государства попросил у США помощи. Он сказал, что с наступлением зимы вести боевые действия станет «ощутимо труднее», поэтому сейчас настал решающий период.