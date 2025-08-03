В ГД предложили пересмотреть сроки майских каникул

Длинные выходные в майские праздники были бы более целесообразны, чем зимой, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, это связано с началом дачного сезона и отпусков, передает РИА Новости.

Эти три-четыре рабочих дня, которые разбивают праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул, — поделился депутат.

Кроме того, Миронов напомнил о ранее выдвинутой инициативе сделать 1 сентября, День знаний, нерабочим днем для родителей школьников, чтобы они могли сопровождать своих детей на линейках. Депутат отметил, что некоторые работодатели предоставляют своим сотрудникам отгулы в этот день, но, по его мнению, необходимо закрепить это право в Трудовом кодексе. Партия планирует повторно внести соответствующий законопроект на рассмотрение.

Ранее Сергей Миронов заявил, что возвращение западных компаний на российский рынок может привести к недобросовестной конкуренции. По его словам, после их ухода Россия потеряла около $240 млрд, и компании могут начать демпинговать.