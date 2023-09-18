Минтруд предложил раздавать премии провинившимся работникам

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Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект, согласно которому сотрудники, имеющие дисциплинарные взыскания, смогут получать премиальные выплаты, сообщает «Российская газета». Отмечается, что проект уже поступил в Российскую трехстороннюю комиссию и сейчас находится на рассмотрении.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 135 Трудового кодекса РФ» подготовлен в целях реализации права работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, — говорится в пояснительной записке к инициативе.

По данным аналитиков, около 22% жителей России получали штрафы на работе. Согласно результатам исследования, самыми распространенными причинами штрафов являются некачественное выполнение рабочих обязанностей (28%), опоздания (15%) и несоблюдение техники безопасности (11%). Россиян также штрафуют за использование нецензурной лексики на работе, порчу имущества компании или несоблюдение гигиенических требований. Нарушение дресс-кода также нередко приводит к штрафам. В подавляющем большинстве случаев сумма штрафов не превышает 10 тысяч рублей.