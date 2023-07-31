Стало известно, за какие проступки штрафуют россиян на работе чаще всего Аналитики «Работы.ру» назвали опоздания одной из самых частых причин штрафов на работе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 22% жителей России получали штрафы на работе, утверждают аналитики сервиса «Работа.ру». Согласно результатам проведенного ими исследования, самыми распространенными причинами штрафов являются некачественное выполнение рабочих обязанностей (28%), опоздания (15%) и несоблюдение техники безопасности (11%).

Авторы исследования отмечают, что россиян также штрафуют за использование нецензурной лексики на работе, порчу имущества компании или несоблюдение гигиенических требований. Нарушение дресс-кода также нередко приводит к наказанию. В подавляющем большинстве случаев сумма штрафов не превышает 10 тысяч рублей.

Согласно действующему трудовому законодательству, работодатель не вправе наказывать сотрудников денежными штрафами. В Трудовом кодексе отмечается, что существует лишь два разрешенных вида ответственности — дисциплинарная и материальная. Работнику могут понизить премию или полностью лишить его таких выплат, однако такого понятия, как штраф, в кодексе не существует. Отмечается, что 59% респондентов не знали о данном положении.

Всероссийский опрос был проведен во всех округах России в июле 2023 года. Его участниками стали 3 440 респондентов из числа экономически активного населения России старше 18 лет.

Россияне ранее перечислили самые престижные профессии. Согласно результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, в этот список попали профессии врача, IT-специалиста и военнослужащего.