Минстрой отреагировал на новость о льготной ипотеке для чиновников Минстрой не обладает информацией о новой программе льготной ипотеки для чиновников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минстрой РФ не обладает данными о новой программе льготной ипотеки для чиновников, заявил в ходе брифинга в пресс-центре «Россия сегодня» замглавы ведомства Никита Стасишин. Ранее информацию о льготной программе для госслужащих сообщил РБК со ссылкой на проект итогового доклада Минфина. По мнению Стасишина, такие льготы должны предоставляться другим категориям граждан, передает «Российская газета».

Я не слышал, что разрабатывается какая-то льготная ипотечная программа для чиновника, строителя и работника ЖКХ. Не в обиду нашим трем профессиям. У нас есть более важные категории граждан, которым необходимы все-таки более льготные условия на улучшение жилищных условий, — сказал замглавы Минстроя.

Он считает, что в первую очередь льготная ипотека должна предоставляться многодетным и молодым семьям, а также родителям детей-инвалидов. В свете последних событий, более выгодные кредиты должны даваться и сотрудникам оборонно-промышленного комплекса, думает Стасишин.

Как узнало агентство РБК из итогового доклада «Об основных результатах деятельности Минфина Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы РФ на 2023 год», льготную ипотеку планируют давать госслужащим, чтобы те были мотивированы на «долгосрочный эффективный труд».

Ранее Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело законопроект губернатора Александра Беглова о повышении расчетных единиц для определения зарплаты госслужащих. Об инициативе депутатам рассказал представитель главы города в городском парламенте Константин Сухенко. По его словам, рост зарплат составит 8% и сейчас бюджет позволяет повысить зарплату госслужащим.