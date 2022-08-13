Минсельхоз: аграрии обеспечили продовольственную безопасность России

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К настоящему времени российские аграрии собрали 78 млн тонн зерна и тем самым обеспечили продовольственную безопасность страны, заявил руководитель департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов. Он также отметил, что погодные условия и другие сложности не оказывают существенного влияния на темпы уборки урожая, сообщает РИА Новости.

На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 миллионов тонн зерна. Тем самым мы уже гарантировали обеспечение своей продовольственной безопасности, — цитирует Некрасова агентство.

Ранее в Минсельхозе спрогнозировали урожай зерна в 130 млн тонн, в том числе рекордные 87 млн тонн пшеницы. Некоторое время назад глава ведомства Дмитрий Патрушев заявил, что есть риски недостижения этих показателей по ряду причин, включая погодные условия. Он отметил, что в связи с этим могут быть пересмотрены планы по экспорту 50 млн тонн зерна. При этом министр подчеркнул, что отечественный рынок будет обеспечен полностью.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее заявил, что аграриям удалось повысить показатель урожайности, но из-за этого снизилось качество пшеницы, поэтому продовольственного зерна в этом году будет меньше.