Родителей учеников вызовут в школу для разговора о важном Кравцов: Минпросвещения будет проводить «Разговоры о важном» для родителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьный класс

Министерство просвещения России планирует проводить «Разговоры о важном» с родителями школьников, об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, сейчас министерство прорабатывает формат занятий и материал, который будет адаптирован под более взрослых людей, передает ТАСС.

Минпросвещения РФ приняло решение проводить «Разговоры о важном» и для родителей, сейчас прорабатывается формат, — сказал Кравцов.

Ранее первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова заявила в беседе с NEWS.ru, что идея проводить «Разговоры о важном» для родителей в виде собраний имеет право на жизнь, однако перед принятием соответствующего закона необходимо узнать мнение самих мам и пап школьников. Она считает, что если родители этого действительно хотят, депутаты должны продумать план реализации инициативы. С 1 сентября 2022 года в российских школах введены «Разговоры о важном» — занятия, на которых классные руководители рассказывают детям о патриотизме, нравственности, проблемах экологии, гражданском воспитании.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова тогда заявила, что направит предложение о проведении «Разговоров о важном» среди родителей в Минпросвещения РФ.