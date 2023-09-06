Минобороны предложило ставить осужденных на воинский учет в колониях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России предложило внести изменения в Положение о воинском учете, в соответствии с которыми отбывающие наказание в виде лишения свободы должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях. На данный момент находящиеся в тюрьмах и лагерях граждане не подлежат воинскому учету.

Особый воинский учет осуществляется исправительными учреждениями, исправительными центрами уголовно-исполнительной системы <...> и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим положением, — говорится в проекте изменений.

14 июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, повышающий предельный возраст пребывания в запасе россиян на пять лет. Согласно нововведениям, с 2024 по 2028 год будет действовать переходный период, в течение которого предельный возраст военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Комментируя NEWS.ru эту инициативу, правозащитник Михаил Салкин заявил, что она даст властям возможность в случае необходимости мобилизовать больше россиян: «Это означает, что большее количество граждан можно будет призывать с целью мобилизации. Это говорит и о том, что те [военнослужащие], кто планировал быть уволенным по достижении предельного срока, никуда быть уволены не могут».