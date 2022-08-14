Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Уды под Харьковом

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Вооруженные силы России в результате наступательных действий взяли под полный контроль населенный пункт Уды в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он добавил, что российские ВКС высокоточными ударами ликвидировали до 40 украинских бойцов и девять единиц военной техники рядом с населенным пунктом Дзержинск в ДНР, где располагалась 66-я механизированная бригада армии Украины.

В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области, — заявил представитель Минобороны.

Накануне Конашенков объявил, что войска ДНР и России взяли под контроль населенный пункт Пески под Донецком. Кроме того, союзные силы за предшествующие сутки подавили пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики.

Ранее Конашенков в ходе брифинга сообщил, что 14-я механизированная бригада ВСУ в районе Соледара потеряла более двух тысяч военнослужащих. По его словам, остатки личного состава бригады были выведены в тыл.