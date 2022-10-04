ВКС России уничтожили штаб воздушного командования ВСУ «Восток» Минобороны: ВКС России уничтожили штаб воздушного командования ВСУ «Восток» в Днепропетровске

Фото: МО РФ

Воздушно-космические силы России нанесли удар по украинской военной инфраструктуре на окраине Днепра, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате атаки был поражен штаб воздушного командования ВСУ.

На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ, — рассказал Конашенков.

Также вблизи населенного пункта Александровка в Днепропетровской области был уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300, принадлежавший украинским военным.

В населенном пункте Никополь Днепропетровской области уничтожен пункт управления ВСУ. Такая же участь постигла украинских военных в районах Харькова, Краматорска Донецкой Народной Республики, Зеленого Гая Херсонской области и Березнеговатого Николаевской области.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины продвинулись вдоль Днепра в Херсонской области, сделали несколько фотографий, после чего были разбиты. По его словам, продвижение украинских войск на этом завершилось.

Военный эксперт Роман Насонов рассказал, что ВСУ не смогли раскачать оборону подразделений Вооруженных сил России. По его словам, недавние наступления украинских войск на Николаево-Криворожском направлении оказались провальными, они понесли существенные потери. Специалист добавил, что в районах населенных пунктов Брускинское и Костромка были нейтрализованы группы ВСУ.