ВКС России ликвидировали около 100 иностранных наемников в ДНР Минобороны России: до 100 боевиков Иностранного легиона ликвидировано под Святогорском

Фото: МО Украины

Российская авиация за сутки уничтожила до 100 иностранных наемников под Святогорском в ДНР, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очакова Николаевской области уничтожены до 50 боевиков, 10 единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов, добавил он.

Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации Иностранного легиона и подразделений националистических формирований в районе населенного пункта Святогорск Донецкой Народной Республики ликвидировано до 100 боевиков, — сказал Конашенков.

По его словам, также ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады войск Украины в районе населенного пункта Часов Яр ДНР во время совещания командования уничтожены до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения. Выведены из строя восемь единиц специальной военной техники.

Ранее Конашенков сообщил, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников под Николаевом. По его словам, ликвидировано до 300 бойцов. Помимо этого, ударами ВКС России в регионе было уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ, три танка и 16 боевых бронированных машин.

23 сентября Конашенков заявил, что ударом ВКС РФ вблизи города Краматорска Донецкой Народной Республики ликвидировано более 220 украинских военных. По его словам, там находилось подразделение 81-й аэромобильной бригады ВСУ.