Минобороны России: ВСУ взорвали зернохранилище под Днепром и обвинили ВС РФ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Минобороны России обвинили ВСУ в подрыве зернохранилища в Зеленодольске Днепропетровской области для того, чтобы в дальнейшем переложить ответственность за взрыв объекта гражданской инфраструктуры на российскую армию. В ведомстве заявили, что после провокации местные власти при содействии СМИ, в том числе зарубежных, распространили заранее сфабрикованные фото и видео.

В Зеленодольске Днепропетровской области специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что «подобные фейки регулярно тиражируются» Киевом при поддержке западных партнеров.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные и иностранные наемники хотят «стереть с лица земли» город Авдеевку в ДНР. По его словам, Киев намерен обвинить в этом российских солдат.