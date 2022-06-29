МО РФ: националисты будут стирать Авдеевку с лица земли и обвинят Россию Минобороны заявило о желании националистов стереть Авдеевку с лица земли и обвинить ВС РФ

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты и иностранные наемники намерены стереть с лица земли город Авдеевку в ДНР. По его словам, обвинить в данном действе планируется российскую армию, сообщает ТАСС.

Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица земли, — рассказал генерал-полковник.

Он добавил, что российских военных хотят обвинить в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры. Затем это будет широко освещаться украинскими и западными СМИ. Один из участников перехваченных радиопереговоров так и сказал своему собеседнику: «У нас приказ спалить Авдеевку до тла», отметил Мизинцев.

Ранее стало известно, что 22 июня украинские военные устроили очередную провокацию: они взорвали школу в Авдеевке, пытаясь обвинить в этом российские вооружённые силы. Они распространили ложную информацию об этом событии в украинской и западной прессе, сообщил Михаил Мизинцев. Он отметил, что это дело рук специалистов Центра информационно-психологических операций ВСУ.