Минобороны РФ: украинские военные специально взорвали школу в Авдеевке

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Украинские военные устроили очередную провокацию: они взорвали школу в Авдеевке (ДНР), пытаясь обвинить в этом российские вооружённые силы. Они распространили ложную информацию об этом событии в украинской и западной прессе, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Он отметил, что это дело рук специалистов Центра информационно-психологических операций ВСУ.

Националисты взорвали здание общеобразовательной школы № 6 (бульвар Шевченко) и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ, — отметил глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Не гнушаются ВСУ и использованием школ для переоборудования их в свои опорные пункты и огневые позиции. Так они поступили с учебными учреждениями Краматорска и Дачного. Также украинские бойцы оборудовали казармы на молокозаводе Лисичанска, а склады боеприпасов — в многоквартирном доме Краматорска. Там насильно удерживают гражданских.

Минобороны России сообщило, что украинские военные заминировали обочины автомобильной дороги в Славянске. Опасные «подарки» от ВСУ нашли на улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03.