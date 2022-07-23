Минобороны России: в портах Украины сохраняется высокая минная опасность

Фото: shutterstock

В портах Украины сохраняется высокая минная опасность, а также созданная Киевом угроза обстрела, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев. Как пишет «Интерфакс», зарубежные суда по-прежнему заблокированы в шести украинских гаванях.

Он отметил, что суда остаются заблокированными в Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе и Южном. Там вынуждены простаивать одновременно 70 иностранных судов из 16 государств мира. По словам Мизинцева, сохраняется опасность для мореплавания из-за того, что в воде дрейфуют сорванные с якоря украинские мины.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва готова гарантировать безопасность движения судов с зерном из контролируемых Украиной портов. При этом Россия не станет использовать открытые коридоры в интересах своей спецоперации, отметил он в статье.