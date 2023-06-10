ВС РФ уничтожили четыре танка Leopard при попытках наступления ВСУ МО РФ: ВСУ в районах попыток наступления потеряли девять танков, из которых четыре — «Leopard»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские войска в районах попыток наступления на Времевском выступе, Запорожском и Южно-Донецком направлениях, а также вблизи Артемовска потеряли девять танков, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Уточняется, что среди них — четыре Leopard 2A6 немецкого производства. Кроме того, украинские силы лишились 300 бойцов, 11 боевых машин пехоты, в том числе пяти американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шести автомобилей, а также самоходной артиллерийской установка Cezar французского производства.

Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре «Leopard», — говорится в сообщении.

На этих направлениях также российские силы нанесли поражение двум колоннам бронетехники ВСУ и отразили пять атак в направлении населенных пунктов Яблоневое и Новопокровка, Левадное, Сторожевое и Нескучное.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск были поражены украинские подразделения в районе Стельмаховки, Новомлынска, Синьковки и Орлянки. Вблизи Новоселовского и Тимковки ВС России пресекли деятельность четырех ДРГ.

На Красно-Лиманском и Купянском направлениях за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два пикапа, а также американская артиллерийская система М777, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Krab», «Гвоздика» и «Акация», а также гаубица Д-20. Под Петровским ликвидирован склад боеприпасов.

Ранее российские войска предотвратили атаки боевых групп двух украинских бригад в области Торского и Серебрянского лесничества. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, ВСУ атаковали с использованием боевых бронемашин, относящихся к 81-й аэромобильной и 67-й механизированной бригадам.