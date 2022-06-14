Минобороны России опубликовало кадры атаки Су-25 на позиции ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения самолетами Су-25 замаскированных укрепленных позиций и бронированной техники ВСУ. Отмечается, что российские штурмовики совершили пуски ракет с предельно малых высот.

13 июня Минобороны России опубликовало кадры, на которых показана работа боевого вертолета Ми-8 в момент уничтожения части разведывательно-диверсионной группы украинских военных. Другая часть была рассеяна и не могла вести огонь по вертолетам ВКС России.

До этого ведомство также показало удар расчетов реактивных систем залпового огня «Смерч» по складам ВСУ с вооружением, боеприпасами и с военной техникой.