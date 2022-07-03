Минобороны России поделилось кадрами работ ракетных комплексов «Тор-М1»

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Противоракетный комплекс «Тор-М1»

Министерство обороны России поделилось кадрами работы расчетов тактических зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» Западного военного округа в ходе специальной операции на Украине. В ведомстве отметили, что такие комплексы в круглосуточном режиме обеспечивают войскам надежную защиту от нападения со стороны воздушных объектов противника.

ЗРК «Тор-М1» могут поражать в своем диапазоне высот и дальности практически все типы летательных аппаратов. Это самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотные летательные аппараты, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы транспортно-боевого вертолета Ми-35 в ходе спецоперации на Украине. На видео показано, как вертолет выпускает ракеты, а также использует тепловые ловушки для защиты от ракет с инфракрасной головкой самонаведения. В военном ведомстве уточнили, что по завершении боевых заданий экипаж вертолета уничтожил опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ.