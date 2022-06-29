Минобороны показало работу боевых вертолетов МИ-35 на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России продемонстрировало кадры работы транспортно-боевого вертолета Ми-35 в ходе спецоперации на Украине. На видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости, показано, как вертолет выпускает ракеты, а также использует тепловые ловушки для защиты от ракет с инфракрасной головкой самонаведения. В военном ведомстве уточнили, что по завершении боевых заданий экипаж вертолета уничтожил опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ.

Все, что происходит в воздухе, начинаешь осмыслять только на земле. А когда работаешь, ты просто выполняешь свою боевую задачу. У всех военнослужащих работа опасная. Мы к этому привыкли. Работаем, — заявил один из членов экипажа Ми-35 по имени Николай.

Ранее Минобороны России показало кадры боевого дежурства расчета новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4» во время российской спецоперации на Украине. Специалисты РЭБ продемонстрировали, как грамотно сканировать воздушное пространство, обнаруживать и определять вражеские объекты.

До этого министерство продемонстрировало в социальных сетях кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа при уничтожении позиций ВСУ. После нанесения удара расчёты РСЗО покинули огневую позицию.