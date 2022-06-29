Минобороны показало применение комплекса РЭБ «Красуха-С4» на Украине Минобороны России показало применение новейшего комплекса РЭБ «Красуха-С4» на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России показала кадры боевого дежурства расчёта новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4» во время российской спецоперации на Украине, пишет ТАСС. Специалисты РЭБ продемонстрировали, как грамотно сканировать воздушное пространство, обнаруживать и определять вражеские объекты.

Это последний разработанный комплекс РЭБ «Красуха-С4». Он позволяет воздействовать на бортовые системы авиации противника, нарушая их видимость, не позволяет наносить прицельные удары авиации, разведывать местоположение нашей группировки войск и совершать диверсионные маневры на низкой высоте, — рассказал командир роты РЭБ.

Как отмечают военные, при помощи РЭБ можно обнаруживать аппараты, которые летят на предельно малых высотах. В таком случае при воздействии на аппаратуру объект начинает постепенно подниматься выше, и он попадает в доступ сил ПВО российской армии.

Основные цели для РЭБ на текущий момент — штурмовые самолёты, которые летают достаточно низко, пробуя обойти российские радары. Путём использования РЭБ удаётся пресечь все такие попытки.

Ранее Минобороны показало в социальных сетях кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа при уничтожении позиций ВСУ. После нанесения удара расчёты РСЗО покинули огневую позицию.