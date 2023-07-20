Минобороны РФ опубликовало кадры ночных ударов по объектам в Одессе

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны России обнародовало кадры нанесения ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных морских дронов, расположенным в Одессе и Одесской области. На кадрах, опубликованных телеканалом RT, виден пуск ракет с воды.

Представители пресс-службы военного ведомства отметили, что удары по наносились с применением высокоточного оружия. Помимо цехов в Одессе, ракетами были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и складов боеприпасов ВСУ в Николаеве.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — говорится в сообщении.

Вооруженные силы России нанесли удары возмездия по объектам в Одессе в качестве ответа на теракт на Крымском мосту, совершенный в ночь на 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), ВСУ атаковали мост с применением морских дронов. В результате происшествия погибла семейная пара из Белгородской области, 14-летний подросток госпитализирован с ранениями средней степени тяжести.

В ночь на 20 июля власти Украины объявили воздушную тревогу на территории ряда регионов. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву территориях Херсонской области. Взрывы прогремели в Одессе, Херсоне и Запорожье.