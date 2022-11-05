Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников на Украине

Фото: МО РФ

Российские военные в ходе спецоперации на Украине обнаружили отряд иностранных наемников в лесной зоне и нанесли удар по их позициям, сообщили в Минобороны РФ. Военное ведомство опубликовало кадры обнаружения противника и наведения огня.

4 ноября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили цеха по изготовлению ракетных двигателей завода в Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в Харькове. По его словам, также ВСУ потеряли более 300 человек на Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях.

Он добавил, что также были уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск ДНР и Новоалександровка Херсонской области. Кроме того, перехвачены в воздухе девять РСЗО HIMARS и три реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области.