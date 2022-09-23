Минобороны показало отражение десантниками атаки бронетехники ВСУ Минобороны России: подразделения ВДВ отразили атаку бронетехники ВСУ

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Военнослужащий войск специального назначения ВС РФ

Минобороны России опубликовало видео боестолкновения подразделений ВДВ с бронетанковыми силами украинской армии. По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 120 человек личного состава, часть их боевой техники была захвачена десантниками в качестве трофеев.

В министерстве пояснили, что передвижение двух механизированных рот ВСУ при поддержке девяти танков и 16 бронемашин было замечено беспилотниками. На снятых БПЛА кадрах видно, как колонна движется по полю, маневрирует и ведет огонь. Также заметны попадания по украинским танкам и бронемашинам российских снарядов. В заключительной части видео показана захваченная десантниками техника противника.

В ходе боевых действий подразделениями ВДВ было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, бронированная техника и легкобронированные машины. Часть боевой техники ВСУ захвачена десантниками в качестве трофеев, — говорится в сообщении.

19 сентября представители Минобороны опубликовали видео, на котором показано, как десантники предотвратили попытку контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Огнем из 122-мм самоходных установок 2С1 «Гвоздика» бойцы ВДВ ликвидировали подразделение пехоты ВСУ, бронированную технику, артиллерийские и минометные батареи.

Ранее в Минобороны показали ракетные удары по подразделениям ВСУ с воздуха. Они наносились штурмовиками Су-25 с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции украинской армии и бронетехника.