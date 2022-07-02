Минобороны показало кадры работы танков Т-80БВ и БТР-82А на Украине Минобороны РФ показало кадры работы экипажей танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-80БВМ

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты в ходе специальной военной операции на Украине. В Ролике демонстрируется движение техники к позициям, а также огонь по опорным пунктам и укрепрайонам ВСУ. Съемка велась как снаружи, так и в кабинах бронемашин.

Экипажи боевых машин уверенно действуют на поле боя, подавляя огневые точки и опорные пункты ВСУ. Танкисты используют сложный тактический элемент — «фланговую стрельбу» в движении, — говорится в сообщении.

Сообщается, что после уничтожения огневых точек ВСУ позиции занимают подразделения морской пехоты.

Накануне российские военные показали кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» на Украине. В Минобороны РФ сообщили, что удары были нанесены по командному пункту, огневым позициям и технике ВСУ. В ролике демонстрируется подготовка комплексов к боевой работе, выход на позиции и непосредственно поражение целей противника.