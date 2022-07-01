Российские военные «Ураганами» уничтожили командный пункт ВСУ Минобороны показало кадры работы РСЗО «Ураган» по уничтожению укрепрайонов и командного пункта ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации РФ на Украине, передает ТАСС. В ведомстве сообщили, что удары были нанесены по командному пункту, огневым позициям и технике ВСУ. В ролике демонстрируется подготовка комплексов к боевой работе, выход на позиции и непосредственно поражение целей противника.

Точными залпами РСЗО уничтожены укрепленные позиции и командный пункт ВСУ. После выполнения огневой задачи расчет РСЗО меняет огневую позицию и наносит удар по новым целям, — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что корректируют огонь и контролируют поражение объектов расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». С их помощью РСЗО способны уничтожать одиночные и групповые цели на расстоянии до 40 км.

«Ураган» — советская РСЗО калибра 220 мм, предназначенная для поражения живой силы на открытой местности либо в укрытиях, вооружения и военной техники, пунктов управления и иных целей.

Накануне ВКС России сбили три самолета ВСУ и уничтожили пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица», располагавшийся в Днепре. Стало известно, что 14-я механизированная и 56-я мотопехотная бригады ВСУ потеряли около половины солдат в подразделениях в районе Авдеевки и Берестового.