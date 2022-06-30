Российские военные сбили три самолета ВСУ за сутки ВС РФ уничтожили три самолета ВСУ и пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» в Днепре

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Российские воздушно-космические силы в Донбассе сбили три самолета ВСУ, уничтожили пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица», располагавшийся в Днепре, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он добавил, что 14-я механизированная и 56-я мотопехотной бригады ВСУ потери около половины солдат в районе Авдеевки и Берестового в подразделениях.

Средства ПВО РФ сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе ДНР. Российские ВКС сбили в воздухе два самолета Су-25 Украины в Днепропетровской и Херсонской областях, — сказал Конашенков.

Ранее ВКС РФ ударом высокоточного оружия уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева. По словам Конашенкого, за сутки боевая авиация уничтожила пункты управления территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2».