МО России: ВКС уничтожили базу подготовки иностранных наемников на Украине

Фото: MOD Russia//Global Look Press

Воздушно-космические силы России ударом высокоточного оружия уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он добавил, что боевая авиация за сутки уничтожила пункты управления территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2».

Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе Николаева, — заявил генерал-лейтенант.

В ходе брифинга представитель военного ведомства также сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация России уничтожила самоходные гаубицы «Цезарь» французского производства на острове Кубанский. Российские летчики также нанесли удары по местам скопления солдат ВСУ и бронетехники в 216 районах Украины.