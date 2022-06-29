МО: авиация России уничтожила французские самоходки «Цезарь» на Украине

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Самоходная гаубица CAESAR

Оперативно-тактическая и армейская авиация России уничтожила самоходные гаубицы «Цезарь» французского производства на острове Кубанский, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Российские летчики также нанесли удары по местам скопления солдат ВСУ и бронетехники в 216 районах Украины. Российская авиация за сутки поразила 39 пунктов управления украинской армии и шесть складов с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Троицкое Одесской области на огневой позиции уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее представители министерства сообщили, что российские военные уничтожили около 100 боевиков так называемого подразделения «Кракен» в Харьковской области. Известно, что командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков.

Минобороны РФ продемонстрировало кадры работы транспортно-боевого вертолета Ми-35 в ходе спецоперации на Украине. На видео показано, как вертолет выпускает ракеты, а также использует тепловые ловушки для защиты от ракет с инфракрасной головкой самонаведения. В военном ведомстве уточнили, что по завершении боевых заданий экипаж вертолета уничтожил опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ.