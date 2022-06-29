Российские военные уничтожили около 100 боевиков «Кракена» под Харьковом

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили около 100 боевиков так называемого подразделения «Кракен» в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Известно, что командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков.

В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры работы транспортно-боевого вертолета Ми-35 в ходе спецоперации на Украине. На видео показано, как вертолет выпускает ракеты, а также использует тепловые ловушки для защиты от ракет с инфракрасной головкой самонаведения. В военном ведомстве уточнили, что по завершении боевых заданий экипаж вертолета уничтожил опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ.