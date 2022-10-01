Минобороны России поделилось кадрами боевых работ «Ураганов»

Фото: Министерство обороны РФ

РСЗО «Ураган»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Ураган» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Командир боевой техники рассказал, что для выполнения задач «Урагану» необходимо широкое пространство, чтобы можно было переместиться после отработки по цели.

«Урагану» нужен простор, большое место, чтобы можно было перемещаться. Например, одну цель отработал, перекатился на другое место, там быстро отработал. Все зависит, конечно, в большей степени от слаженности расчетов, скорости, — рассказал командир боевой машины.

Уточняется, что «Ураганы» используются для поражения артиллерийских батарей ВСУ, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, опорных пунктов и уничтожения огневых средств противника.

Ранее Минобороны разместило видео ударов артиллерии ВДВ по позициям украинских войск в лесополосе. В результате были уничтожены живая сила и боевая техника противника. В ведомстве пояснили, что подразделения ВСУ, укрывавшиеся в лесополосе, были обнаружены беспилотниками. После получения точных координат их расположения артиллерия ВДВ нанесла массированный удар. Кроме того, на позиции украинских военных сбрасывались гранаты с квадрокоптеров.