Минфин выплатил купоны по еврооблигациям с погашением в 2027 и 2047 годах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин совершил оплату в рублях купонов по двум выпускам российских евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 млрд рублей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В министерстве считают, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме.

Минфин РФ информирует, что в соответствии с указом президента России от 22 июня 2022 года <...> средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов <...> получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»), — говорится в сообщении.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами обязательств по внешнему валютному долгу РФ. Согласно тексту документа, для выполнения обязательств по еврооблигациям Россия может открыть рублевые счета на имя иностранных депозитариев. Бенефициарами по этим счетам являются владельцы бумаг, а также «иные лица» в порядке, установленном Банком России и Минфином.