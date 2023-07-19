Минфин спрогнозировал рост доходов бюджета в 2023-2024 годах Силуанов: ненефтегазовые доходы России существенно превысят план в 2023 и 2024 годах

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Ненефтегазовые доходы России существенно превысят план в 2023 и 2024 годах, заявил министр финансов страны Антон Силуанов. По его словам, которые приводит ТАСС, в таком случае расходы также могут быть увеличены.

У нас сейчас макроэкономика лучше, и видим, что в этом году с доходами будет получше, и в следующем году получше. Поэтому и расходы увеличатся. Достаточно существенное увеличение по ненефтегазовым доходам и в этом, и в следующем году, — сказал он.

19 июля стало известно, что Правительство России поддержало инициативу Минфина по фронтальному сокращению расходов по так называемым незащищенным статьям бюджета. Чиновники планируют реализовать этот план в 2024 году, что позволит сэкономить порядка 450 млрд рублей.

Предполагается, что траты урежут на 10%. При этом неизвестно, какие именно статьи расходов подвергнут сокращениям. Собеседник сообщил, что в кабмине обсуждали траты, не имеющие финансовых обоснований и расчетов.

Ранее Счетная палата РФ опубликовала отчет, согласно которому в первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета превысил отметку в 2,4 трлн рублей. Если расходы за указанный период составили 8,08 трлн рублей, то доходы были зафиксированы на уровне 5,678 трлн рублей.