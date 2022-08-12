Минфин предложил на год продлить программу семейной ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки с льготной ставкой 6% до 31 декабря 2023 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Изначально программа была рассчитана до 31 декабря 2022 года.



Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит (заем) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 г. (включительно), — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.



Отмечается, что по состоянию на 1 августа общий объем выданных льготных ипотечных кредитов составил 1,3 трлн рублей, ими воспользовались более 372 тысяч семей, которые улучшили жилищные условия или снизили платежную нагрузку. Как ожидается, продление программы позволит воспользоваться этими условиями еще 166 тысячам семей, общая сумма кредитов составит 1,16 трлн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что программу льготной ипотеки для многодетных семей решено продлить до конца 2023 года. По его словам, тема повышения достатка и уровня жизни семей с детьми обсуждалась еще в конце мая на заседании президиума Государственного совета. Также глава государства объявил, что власти обновят и расширят положения указа президента «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».



