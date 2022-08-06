Милонов призвал создать передачу на ТВ для борьбы с мракобесием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на одном из федеральных телеканалов научно-просветительскую передачу для детей и взрослых, сообщает RT. По его словам, она необходима для борьбы с «мракобесием и антинаучными предрассудками». Свою инициативу Милонов изложил в письме на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова

Милонов пояснил, что сегодня немалое количество россиян являются сторонниками теории о плоской Земле и других антинаучных гипотез, а также верят в то, что Солнце вращается вокруг нашей планеты. Цель передачи, которую предлагает создать парламентарий, будет состоять в развенчании различных мифов и в информировании зрителей об устройстве мира.

Прошу вас оценить идею о создании на базе одного из федеральных телеканалов специальной массовой научно-просветительской передачи для детей и взрослых, которая <...> будет рассказывать россиянам о механизмах устройства нашего мира и естественных законах, а также рассеивать множественные мифы, противоречащие науке и здравому смыслу, — написал Милонов в обращении к министру.

Он отметил, что программа должна быть ежедневной и выходить в эфир в прайм-тайм.

Ранее популяризатор науки, писатель и биолог Александр Панчин в беседе с NEWS.ru отметил, что россияне, верящие в различные антинаучные «теории», как правило и являются активными потребителями телевизионного контента. По его словам, в России целые телеканалы занимаются распространением мифов, тиражируют разные антинаучные идеи, теории заговоров. Кроме того, на ситуацию влияет отношение россиян к образованию, которое многие «предпочитают не получать, а покупать».