Популяризатор науки назвал источник веры россиян в лжетеории Учёный Александр Панчин рассказал о влиянии телевидения на распространение мифов

Фото: Личный архив Александра Панчина

Александр Панчин

Россияне, которые верят в различные антинаучные «теории», например, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, как правило являются активными потребителями телевизионного контента. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал популяризатор науки, писатель и биолог Александр Панчин.

Среди людей, которые ненаучно отвечают на многие вопросы, много тех, кто активно занимается просмотром телевидения, являющегося очень серьёзным источником дезинформации. Ничему из того, что там показывают, я бы не рекомендовал доверять, не проверив источники, — рассказал Александр Панчин.

Учёный отметил, что в РФ «есть целые телеканалы, которые занимаются распространением мифов», тиражируют «разные антинаучные идеи, теории заговоров», а также постоянно говорят про мистику, всевозможных экстрасенсов и магов. Поэтому, отметил Панчин, «не удивительно, что те россияне, которые активно смотрят телевидение, имеют очень искажённую картину мира».

Также собеседник NEWS.ru считает, что на эту ситуацию влияет отношение россиян к образованию, которое многие «предпочитают не получать, а покупать».

У нас есть целые «фабрики» по изданию липовых дипломов. Особенно печально, что люди могут получать учёные степени, занимаясь банально покупкой списанных диссертаций, — добавил Александр Панчин.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса, из которого следует, что каждый третий россиянин не знает, что Земля вращается вокруг Солнца. Так, за последние 15 лет этот показатель вырос на семь процентных пунктов. Кроме того, по мнению 21% россиян, первые люди существовали ещё со времён динозавров, а 44% жителей страны уверены, что генно-модифицированные продукты способствуют возникновению рака.