МИД РФ возложил на Лондон ответственность за последствия передачи ракет ВСУ МИД России: РФ оставляет за собой право нейтрализовать угрозы применения ВСУ ракет Британии

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Storm Shadow

Россия оставляет за собой право на нейтрализацию угроз, которые могут возникнуть из-за британских поставок Украине крылатых ракет Storm Shadow, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства. В то же время Москва возложила ответственность за потенциальную эскалацию конфликта на Лондон.

Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет. Вся ответственность за последствия деструктивной активности Лондона целиком и полностью лежит на авторах и исполнителях этого безрассудного шага, — говорится в заявлении.

В дипведомстве подчеркнули, что расценивают решение Великобритании как «крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции». В МИД РФ считают, что передача дальнобойных высокоточных ракетных систем ВСУ подтверждает «беспрецедентный уровень вовлеченности» Лондона в украинский конфликт.

Накануне Великобритания подтвердила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности. Глава Минобороны королевства Бен Уоллес назвал это решение «выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию, осуществляемую Россией».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны коллективного Запада продолжают и будут продолжать накачивать Украину оружием, и это плохо. При этом на вопрос журналистов, потенциально готова ли Россия к этому, представитель Кремля ответил утвердительно.