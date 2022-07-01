МИД: вопрос отправки миротворцев ООН в Приднестровье не рассматривался Представитель МИД Ильичев: вопрос отправки миротворцев ООН в Приднестровье не стоит

Фото: government.gospmr.org

Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что вопрос отправки миротворцев ООН в Приднестровье не является актуальным. Недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности нанести удары по республике не повлияло на ситуацию, отметил он в беседе с РИА Новости.

Приднестровье не является пунктом повестки дня Совета безопасности. Поэтому мы бы поостереглись вносить его туда, — пояснил представитель МИД.

Он напомнил, что вопрос о миротворческой миссии ООН для данного региона «никогда не рассматривался».

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявил о готовности ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья. Украинский лидер подчеркнул, что Киев получает «те или иные сигналы» по этому вопросу, и они «неприятные».