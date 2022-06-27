Зеленский: Киев ответит ударом в случае угрозы со стороны Приднестровья

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья, передает РИА Новости. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду. Украинский лидер подчеркнул, что Киев получает «те или иные сигналы» по этому вопросу, и они «неприятные».

С таким ответом президент Украины выступил после вопроса о гипотетической угрозе со стороны этого региона, где в данный момент находятся российские миротворцы.

Мы сегодня поднимали вопрос рисков — я бы не назвал это ударами — со стороны Приднестровья. Если и будет, то я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные какие-то получаем. Они неприятные. Но они должны знать, эти люди, которые на временно неподконтрольной территории Молдавии, в Приднестровье, находятся: для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом, — заявил Зеленский.

Ранее бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба заявил, что Молдавия может устроить военную провокацию в адрес России в регионе, чтобы ускорить процесс вступления страны в Евросоюз. Он напомнил, что Кишиневу предоставили статус кандидата в ЕС исключительно из-за начала спецоперации на Украине.